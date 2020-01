Britse wet in de maak om uit EU-visserijbeleid te stappen

De regering van Groot-Brittannië komt met een wet die een einde moet maken aan de automatische rechten van vissersboten uit de Europese Unie om in Britse wateren te vissen. Dat heeft het ministerie van Milieu, Voedsel en Landbouw woensdag naar buiten gebracht.

"Wetgeving om het Verenigd Koninkrijk het recht te geven om als een onafhankelijk kuststaat te opereren en zijn eigen visbestanden duurzaam te beheren, buiten de EU om, wordt woensdag aan het parlement voorgelegd", aldus het ministerie. De nieuwe wetgeving moet garanderen dat het land aan het einde van dit jaar uit het gemeenschappelijke visserijbeleid van de EU stapt. "In de toekomst is toegang tot vissen in Britse wateren een zaak van het Verenigd Koninkrijk en zullen wij bepalen aan welke regels buitenlandse schepen zich moeten houden."

Groot-Brittannië treedt naar verwachting op 31 januari uit de EU, maar blijft wel tot het einde van jaar gebonden aan Europese wetten en regelgeving.