Trump lanceert vredesplan voor Israël en Palestina

Het plan moet uiteindelijk leiden tot twee staten naast elkaar, Israël en Palestina. Maar waar Palestina precies komt te liggen, is onduidelijk. Daar moet over onderhandeld worden, vindt Trump. Zijn regering ziet in heel Jeruzalem "de ongedeelde Israëlische hoofdstad" en ziet in door kolonisten ingenomen Palestijns gebied ook Israëlisch grondgebied.

Trump noemde het plan "een laatste kans"en prees zijn gast, Netanyahu. Israël zet vandaag een stap naar de vrede, zei Trump.

De Palestijnse autoriteiten hebben het plan vooraf al afgedaan als "bedrog". Zij willen de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden terug. Dat is volgens hen de "tweestatenoplossing". De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil dat de VS zich weer achter dat beginsel scharen. Abbas heeft volgens anonieme bronnen in Ramallah daarom meerdere malen geweigerd om met Amerikaanse bemiddelaars of tussenpersonen over Trumps plannen te praten.