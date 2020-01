NOS krijgt tientallen klachten na afbreken Auschwitz-herdenking

De internationale ceremonie paste volgens de NOS niet in de tijd die was ingeruimd voor de uitzending. Daardoor moest presentator Simone Weimans tijdens de herdenking de uitzending op NPO1 afbreken en kijkers doorverwijzen naar de livestream op de site van de NOS. Hier werd de herdenking tot het einde toe uitgezonden.

Een woordvoerder van de NOS zei dinsdag dat er "tot het begin van de middag zo'n vijftig klachten zijn binnengekomen. Dat is relatief weinig, maar het is wel een opvallend aantal. Het gebeurt niet vaak dat kijkers zo massaal hun onvrede uiten." De NPO probeert van tevoren in te schatten hoe lang een live-evenement als dit duurt. "Die schattingen zijn gebaseerd op de herdenkingen van de afgelopen jaren. Maar het liep dit jaar erg uit. We konden niet doorschuiven, want dan waren alle programma's de rest van de avond later uitgezonden."

De NOS laat weten "veel begrip" te hebben voor de klachten. Ook op sociale media was maandagavond veel onvrede over het besluit. Zo betitelde VVD-coryfee Frans Weisglas de NPO en de NOS als "debiel" vanwege het afbreken van de herdenking.