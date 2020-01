Nederland stemt in eerste halve finale songfestival

Nederland beslist tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival mee welke acts doorgaan naar de grote finale. Dat wees dinsdag de loting uit in Rotterdam. Als gastland is Nederland al geplaatst voor de finale, maar het tv-publiek krijgt zo toch een kans om mee te stemmen.

In de eerste halve finale op 12 mei komen onder anderen België, Noorwegen, Zweden, Australië, Ierland en Roemenië in actie. Ook Noord-Macedonië, Wit-Rusland, Cyprus, Litouwen, Kroatië, Azerbeidzjan, Malta, Israël, Slovenië en Oekraïne mogen op de eerste songfestivalavond het podium op.

Oostenrijk, Denemarken, Moldavië, Bulgarije, Polen, Zwitserland en Finland zijn enkele van de landen in de tweede halve finale op 14 mei. De overige kandidaten zijn Armenië, San Marino, Letland, Servië, IJsland, Georgië, Portugal, Tsjechië, Griekenland en Estland.

Burgemeester

De loting vond plaats kort na de officiële overdracht van Tel Aviv, de gastheer van vorig jaar, naar Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kreeg daarbij de sleutels van alle voorgaande edities overhandigd. Nederland mag het songfestival voor het eerst in veertig jaar weer organiseren dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Israël. Het evenement wordt dit jaar voor de 65e keer gehouden, Nederland is er voor de 61e keer bij. In totaal doen in Rotterdam 41 landen mee.

Jeangu Macrooy mag de eer van Nederland verdedigen. Behalve Nederland zat ook de 'big five’ - Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië - niet in de koker voor de halve finales. Zij zijn als geldschieters traditiegetrouw ook al geplaatst.