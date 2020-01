Zaak doodgeschoten naakte vrouw nog altijd raadsel

Ondanks honderden tips weet de politie nog niet wie de nog altijd niet-geïdentificeerde vrouw heeft gedood die in juni vorig jaar werd gevonden in een weiland in Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom vraagt de politie dinsdagavond voor de vierde keer aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.