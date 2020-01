Brussel coördineert evacuatie burgers uit China

De Europese Commissie gaat de evacuatie van EU-burgers uit China coördineren. Dat gebeurt op verzoek van de Franse regering, maakte EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) op Twitter bekend. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.

Door het Franse verzoek om assistentie is het zogeheten mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) in Brussel geactiveerd, waardoor de commissie middelen beschikbaar kan stellen voor noodgevallen. Een woordvoerder zei eerder dinsdag dat dit ook transport voor de repatriëring van burgers kan zijn. In de Chinese miljoenenstad Wuhan zitten ongeveer twintig Nederlanders. Volgens minister Blok (Buitenlandse Zaken) zijn ze in goede gezondheid. Het is onduidelijk hoeveel er weg willen.