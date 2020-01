Verdachte afpersing Ahold ontkent in alle toonaarden

Een man die eind 2016 zou hebben geprobeerd supermarktconcern Ahold Delhaize voor tonnen af te persen, heeft dinsdag in alle toonaarden ontkend dat hij de dader is. "Ik was het niet", zei de 23-jarige Sammy G. uit de gemeente Deurne op de eerste dag van zijn strafzaak bij de rechtbank in Haarlem.