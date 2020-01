Nederland overlegt met andere landen over evacuaties uit Wuhan

In verband met de uitbraak van een nieuw coronavirus in China, overlegt Nederland met andere Europese landen over de vrijwillige evacuatie van Nederlanders uit de stad Wuhan. Mogelijk worden de Nederlanders die weg willen, teruggevlogen door een ander land, bijvoorbeeld Frankrijk.

Over een evacuatie is nog geen besluit genomen, benadrukt minister Stef Blok. Hij verwacht dat later deze week. De ongeveer twintig Nederlanders in de Chinese miljoenenstad verkeren in goede gezondheid, aldus Blok. Het is onduidelijk hoeveel er weg willen.