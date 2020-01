Proces dodelijke schietpartij Katendrecht in juli

Het proces over de dodelijke schietpartij op Dairon 'Dayo’ Alberto (32) in de Rotterdamse wijk Katendrecht wordt in juli afgerond. De rechtbank in Dordrecht besloot dinsdag de zaak op 3 juli inhoudelijk te behandelen.

Dayo werd op 23 oktober 2018 met tientallen kogels doodgeschoten in de Rechthuislaan. Twee verdachten zitten sinds vorig jaar maart vast: Stephen R. (25) en Morguïenne H. (22). H. heeft bekend dat de schutter bij hem achterop de scooter vluchtte. Hij zou alleen niet van diens plannen hebben geweten. H. vertelde ook niet of het om R. (25) ging. Die laatste ontkent de schutter te zijn.

De schietpartij was mogelijk een vergelding voor een liquidatie in 2017, denkt justitie. Ook houdt justitie er rekening mee dat iemand anders het doelwit was, aangezien de schutter ook nog op wegvluchtende mannen schoot. In februari en maart worden nog getuigen gehoord. Ondanks verzoeken van hun advocaten om ze vrij te laten, blijven de twee verdachten in voorarrest.