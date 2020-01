Koers bitcoin bereikt hoogste niveau sinds begin november

Aan het einde van de ochtend werd de bitcoin verhandeld voor ongeveer 9000 dollar, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap, dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt. Rond de jaarwisseling was de munt nog minder dan 7200 dollar waard.

In het kielzog van de bitcoin gingen ook andere crypto's als ether en litecoin in waarde omhoog. Mogelijk zien beleggers cryptomunten nu even als veilige haven. Analisten wijzen erop dat de aandelenmarkten momenteel erg in beweging zijn door de angst voor het coronavirus.

Onlangs was al duidelijk dat de bitcoin een goede jaarstart kende. De opleving van de koers hangt samen met de komst van nieuwe opties die zijn gekoppeld aan de digitale valuta. Wat ook meespeelt is dat de bitcoin in de tweede helft van vorig jaar nog flink in waarde omlaagging. Toen sloeg aanvankelijk optimisme over de verwachte komst van de nieuwe cryptomunt libra van Facebook om in een brede scepsis naar aanleiding van de terughoudende opstelling van toezichthouders.