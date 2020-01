De Hells Angels hoeven nog niet te worden ontbonden. Het gerechtshof in Arnhem stelt dat de motorclub het hoger beroep mag afwachten.

De rechtbank in Utrecht besliste vorig jaar dat de Hells Angels worden verboden en moeten worden ontbonden, ongeacht het hoger beroep. Het hof in Arnhem stelt echter dat de uitvoering van die beslissing wordt uitgesteld zolang er nog geen vonnis is in hoger beroep.