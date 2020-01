CNV wil snel duidelijkheid over Philips-fabriek in Drachten

Vakbond CNV wil op korte termijn overleg met Philips, dat de bond verraste met de aankondiging dat het van zijn divisie voor huishoudelijke apparaten af wil. CNV wijst erop dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de werknemers van de Philips-scheerapparatenfabriek in Drachten. "De belangen in Friesland zijn groot. Het gaat toch om pakweg 2000 banen in die regio", zegt vakbondsbestuurder Arjan Huizinga in een reactie.