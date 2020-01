Swedbank boekt ondanks witwasschaal meer winst dan gedacht

Swedbank maakte het afgelopen kwartaal hoge kosten in verband met de witwaskwestie waar de Zweedse bank in is verwikkeld. Desondanks was de winst hoger dan analisten hadden verwacht. De grootste hypotheekverstrekker van Zweden kwam begin 2019 in opspraak omdat deze tientallen miljarden euro's aan verdachte transacties zou hebben verwerkt in de Baltische staten.