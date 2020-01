AEX terug boven 600 punten

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht hoger geopend en keerde terug boven de 600 punten. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de zware koersverliezen een dag eerder, die werden veroorzaakt door de angst voor het nieuwe coronavirus in China. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer een kwartaalupdate van zorgtechnologieconcern Philips.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de plus op 601,20 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder voor het eerst sinds 12 december onder de 600 puntengrens. De MidKap klom ook 0,4 procent, tot 916,65 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Philips daalde 0,5 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern zag de winst in het vierde kwartaal dalen. Het bedrijf liet eerder al weten dat de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China tientallen miljoen euro's van de winst heeft afgesnoept. Philips kondigde tevens aan zijn divisie voor huishoudelijke apparaten in de etalage te zetten. Topman Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor het onderdeel.