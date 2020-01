Philips-baas rekent op grote belangstelling voor huishoudtak

Philips-baas Frans van Houten denkt dat er veel belangstelling zal zijn voor de divisie huishoudelijke apparaten. Dat zei hij in een toelichting op het besluit om het onderdeel Domestic Appliances in de etalage te zetten. Volgens Philips past de divisie die onder meer airfryers en koffiezetapparaten maakt niet in de strategie van de onderneming.

Philips heeft zichzelf de laatste jaren meer en meer getransformeerd tot louter een gezondheidstechnologieconcern. Eerdere onderdelen waar afscheid van werd genomen, waren onder meer de chipdivisie en de verlichtingstak. Die werden door het bedrijf op eigen benen gezet.

Ook Domestic Appliances krijgt nu een eigen juridische structuur. De vraag is of het net als de chipstak en de verlichtingsdivisie een eigen notering zal krijgen, of dat het onderdeel zal worden verkocht. Philips benadrukt dat het ontvlechtingsproces net is begonnen en dat alle opties op tafel liggen.