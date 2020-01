Illegaal vluchtelingenkamp in Parijs ontruimd

De Franse politie is dinsdag begonnen met de ontruiming van een illegaal vluchtelingenkamp aan de rand van de hoofdstad Parijs. De migranten, die in tenten en geïmproviseerde hutten verblijven, worden onder begeleiding van de politie in bussen naar sportscholen of andere opvangplekken vervoerd.

Er wonen tussen de 900 en 1800 mensen in het op een sloppenwijk lijkende kamp bij Porte d'Aubervilliers, aan de rand van de snelweg.

Begin november ontruimden de autoriteiten in Parijs al grote vluchtelingenkampen in Saint-Denis en bij Porte de la Chapelle. Toen ging het om ongeveer 1600 mensen.