'Wet wijzigen om kerncentrale langer op te houden'

De kerncentrale in Borssele kan volgens directeur Carlo Wolters technisch en economisch misschien nog wel tien of twintig jaar langer mee. Hij roept in de Volkskrant op de wet daarvoor te wijzigen én nieuwe centrales te bouwen.

"Wij willen best een bijdrage leveren aan het langer open houden van de kerncentrale. Maar op dit moment staat de wet het niet eens toe", zegt Wolters. "Dus als de overheid wil overwegen om de centrale langer open te houden, dan is het eerste wat moet gebeuren: die wet veranderen. Daarna zouden de overheid, onze aandeelhouders en wij om de tafel moeten gaan zitten om te zien onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Een van die voorwaarden is in ieder geval: commitment van de overheid. Er zullen investeringen nodig zijn, en je gaat geen dure technische verbeteringen doorvoeren, tenzij je zeker weet dat het voor tien, of twintig jaar is."

Volgens Wolters kan de centrale ook een belangrijke rol spelen bij het halen van de klimaatdoelen. "Met alleen wind en zon gaan we de klimaatdoelen niet halen. Minister Eric Wiebes zit met zijn vingers tussen de deur. Hij weet ook dat hij met het huidige instrumentarium die doelen niet gaat halen. Deze centrale produceert al heel lang en heel veilig 3 procent van de Nederlandse stroom, en stoot geen CO2 uit. Dat zou toch zonde zijn om weg te doen."