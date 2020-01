Aantal doden in China door nieuwe coronavirus stijgt

Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Het aantal geïnfecteerden is toegenomen met bijna 1300 nieuwe gevallen. Dat hebben de Chinese autoriteiten dinsdag naar buiten gebracht. Daarmee komt het aantal mensen dat wereldwijd het virus onder de leden heeft uit op ruim 4.000.

Leerlingen van scholen en universiteiten in het Aziatische land blijven voorlopig thuis. Vanwege het Chinese nieuwjaar hebben ze vakantie en het ministerie van Onderwijs heeft geen datum aangegeven waarop het onderwijs weer wordt hervat.