Minder gezinsleden volgen asielzoekers naar Nederland

Het afgelopen jaar kwamen 22.500 asielzoekers naar Nederland. In hun spoor volgden 4200 gezinsleden en dat zijn er 2300 minder dan in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Uit Syrië en Eritrea komen de meeste nareizende familieleden, maar in beide groepen zag het CBS in 2019 het aantal met 800 afnemen.