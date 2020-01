In Duitsland is het eerste ziektegeval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een man uit de regio Starnberg in de deelstaat Beieren. Dat heeft een woordvoerder van de ministerie van Gezondheid in München maandagavond bekendgemaakt.

