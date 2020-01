'Prins Andrew werkt niet mee aan Amerikaans Epstein-onderzoek'

De Amerikaanse justitie wil graag de Britse prins Andrew horen in de misbruikzaak tegen Jeffrey Epstein (1953-2019), maar de prins geeft niet thuis volgens een officier van justitie in New York. Openbaar aanklager Geoffrey Berman zei dat prins Andrew niet antwoordt en de FBI nog geen enkele medewerking heeft verleend, berichtte de krant The Guardian.

De prins ligt al jaren onder vuur door zijn langdurige vriendschap met de steenrijke Epstein, die inmiddels is overleden. Die werd eerder in Florida tot een gevangenisstraf veroordeeld wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij werd afgelopen zomer opnieuw door justitie vervolgd, ditmaal in New York wegens zwaardere aanklachten over een pedofiel seksnetwerk dat hij zou runnen.

Epstein pleegde in augustus in een zwaar bewaakte gevangenis in Manhattan zelfmoord.