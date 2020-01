'Draagvlak onder Republikeinen voor getuigenis Bolton groeit'

Republikeinen in de Amerikaanse Senaat komen onder steeds grotere druk te staan om oud-veiligheidsadviseur John Bolton te laten getuigen. Die voormalige topadviseur van Trump zou in een nog niet gepubliceerd boek met onthullingen komen die belastend zijn voor de president.

De Republikeinse senator Mitt Romney, die Bolton al wilde horen in het afzettingsproces, voorspelde maandag dat hij mogelijk spoedig bijval zal krijgen van partijgenoten. Hij baseert zich volgens The New York Times op gesprekken met collega's.

Een andere Republikein, Susan Collins, zei dat de berichtgeving over Bolton de kans groter maakt dat ze zal instemmen met het oproepen van getuigen. De Democraten in de Senaat willen graag getuigen horen, maar hebben de steun nodig van zeker vier Republikeinen omdat ze zelf geen meerderheid hebben.

Stemming

Trump zou volgens de krant tegen Bolton hebben gezegd dat hij militaire steun aan Oekraïne bevroor tot het land zou helpen bij onderzoeken naar politieke rivalen. De president spreekt dat tegen: "Ik heb NOOIT tegen John Bolton gezegd er een verband is tussen steun aan Oekraïne en onderzoeken naar Democraten", schreef hij op Twitter.

Er wordt naar verwachting vrijdag gestemd over het horen van getuigen.