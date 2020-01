Virusvrees duwt AEX onder de 600 punten

De AEX-index in Amsterdam is maandag onder de 600 puntengrens gesloten. De graadmeter ging hard omlaag vanwege de vrees bij beleggers voor het nieuwe coronavirus, en dan met name de angst voor verdere verspreiding en de financiële gevolgen ervan. In China is het dodental door het virus opgelopen tot zeker tachtig mensen. Ook zijn besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Thailand.

De AEX-index sloot de sessie 2,5 procent lager op 598,69 punten. Het is voor het eerst sinds 12 december dat de graadmeter onder die grens is beland. Alle 25 hoofdfondsen eindigden in de min. De MidKap kelderde 2,6 procent tot 913,20 punten. Ook elders in Europa kleurden graadmeters donkerrood. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 2,7 procent.

Onder meer de reisbranche stond onder druk. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 5,6 procent en was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven op het Damrak. In Frankfurt daalde Lufthansa 4,3 procent en easyJet verloor bijna 5 procent in Londen. Reisorganisatie Tui speelde in Frankfurt 2,2 procent kwijt.