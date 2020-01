Cruiseschip vaart niet uit om coronavirus

De Amerikaanse cruisemaatschappij Royal Caribbean heeft een aantal reizen geschrapt met een van zijn schepen, de Spectrum of the Seas. De reden is de uitbraak en de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus in China.

Spectrum of the Seas is volgens de maatschappij het enige schip in de vloot dat in China is gelegen. De geplande afvaarten op 27 en 31 januari gaan niet door. Het 347 meter lange schip kan tot 4905 reizigers herbergen.

Vakantiegangers die de cruise hadden geboekt, krijgen hun geld terug.