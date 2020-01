Virusvrees houdt ook Wall Street in bedwang

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag lager aan de nieuwe handelsweek begonnen. De vrees voor het nieuwe coronavirus en de economische gevolgen daarvan maakte beleggers wederom nerveus. Voor het weekend sloten graadmeters om die reden ook al in het rood. In China zijn inmiddels zeker tachtig mensen om het leven gekomen door het coronavirus. Het aantal besmettingen is gestegen naar meer dan 2700.