Islamitische Staat noemt Israël als voornaamste doelwit

De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) komt volgens een boodschap van de leider in "een nieuwe fase" en dat is er een van "belangrijke operaties tegen Israël". Een woordvoerder meldde dat de leider, Abu Ibrahim al-Hashimi, hiertoe heeft opgeroepen.

Al-Hashimi is de opvolger van het voormalige boegbeeld van IS, Abu Bakr al-Baghdadi, die in oktober vorig jaar in Syrië een zelfmoordvest tot ontploffing bracht toen Amerikaanse elitetroepen achter hem aan zaten. De ware identiteit van Al-Hashimi is niet bekend.

De nieuwe leider roept ook op Joden aan te vallen en de vredesinitiatieven van president Trump in het Midden-Oosten te torpederen.