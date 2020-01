Zeeland: vertrouwen in staatssecretaris Visser is geschaad

De provincie Zeeland laat weten dat het vertrouwen in staatssecretaris Barbara Visser "is geschaad". De staatssecretaris sprak maandag met vertegenwoordigers van de gemeente Vlissingen, het waterschap en de provincie over de komst van de marinierskazerne. Het kabinet heeft twijfels over de eerder toegezegde verhuizing en wil daar eind maart duidelijkheid over geven.