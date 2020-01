Verdachte MH17-proces heeft advocaat

Zeker een van de verdachten in het MH17-proces heeft een advocaat in de arm genomen. De rechtbank in Den Haag meldt dat, maar maakt niet bekend om welke verdachte het gaat of welke advocaat hem tijdens het monsterproces vertegenwoordigt.

Het proces over het neerhalen van vlucht MH17 van Schiphol naar Kuala Lumpur duurt ruim een jaar. Pas op de eerste zittingsdag op 9 maart in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol blijkt of de verdachten en/of hun advocaten in de rechtbank verschijnen of willen verschijnen.

Het Openbaar Ministerie vervolgt sowieso drie Russen en een Oekraïner voor het neerschieten van het toestel op 17 juli 2014. De vier worden verdacht van moord. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Mogelijk komen er nog meer verdachten bij.