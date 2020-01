Vestia in beroep om ontbinden huurcontracten Tweebosbuurt

Woningcorparatie Vestia gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter die bepaalde dat Vestia zeventien huurders niet mag wegsturen uit hun huis in de Tweebosbuurt in Rotterdam. Vestia wil dat ze verhuizen, omdat ze in die wijk in totaal 535 sociale huurwoningen willen slopen om daar nieuwe woningen te kunnen bouwen.