Bijenkorf in Amsterdam ontruimd om brandlucht

De Bijenkorf in Amsterdam is ontruimd vanwege de geur van verbrand plastic en een brandmelder die afging. De brandweer onderzoekt waar de rooklucht vandaan komt, zegt een woordvoerster. Meer informatie is op dit moment nog niet bekend.

De directe omgeving is afgezet. De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse. Aanvankelijk was alleen de eerste etage ontruimd, maar volgens de woordvoerster is nu besloten het hele pand leeg te maken. Mogelijk ligt de oorzaak bij werkzaamheden.