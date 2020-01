'Pittig gesprek' tussen Visser en Zeeland over kazerne

Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft een "pittig gesprek" gehad met vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en het waterschap. Ze was naar Zeeland getrokken omdat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen wordt heroverwogen.

De staatssecretaris heeft vooral geluisterd, laat haar woordvoerder weten. Het nieuws dat de verhuizing waarschijnlijk niet doorgaat is de Zeeuwse bestuurders rauw op het dak gevallen. Al in 2012 besloot het kabinet een nieuw onderkomen voor de 1800 mariniers te bouwen in Vlissingen.

Maar veel mariniers zien het niet zitten. Het Korps Mariniers kampt daardoor met een leegloop. Dat baart Defensie grote zorgen. Tegelijk is een afspraak met Zeeland gemaakt. Visser wilde het dilemma toelichten waar het kabinet voor staat.

Uitgelekt

Vorige week lekte uit dat Defensie de verhuizing niet wil laten doorgaan. Zeeland was boos dit uit de media te moeten vernemen. Visser betreurt dat het zo is gelopen.

De Zeeuwse bestuurders gaan de zaak nu eerst bespreken in de gemeenteraad en Provinciale Staten. Daarna wordt eventueel een afspraak voor een tweede gesprek gemaakt. Over compensatie voor Zeeland is nog niet gesproken, aldus de woordvoerder van Visser.