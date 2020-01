OM: veel blijft onduidelijk rond dood Rotterdamse tiener

De manier waarop de 17-jarige Orlando Boldewijn in de Haagse wijk Ypenburg in februari 2018 is omgekomen, wordt mogelijk nooit helemaal opgehelderd. Er zijn nog veel vragen die niet zijn beantwoord in de vele intensieve verhoren met verdachte Roy B., zei de officier van justitie maandag bij de rechtbank in Den Haag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting.