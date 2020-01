Boliviaanse interim-president eist aftreden ministers

De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez heeft haar ministers verzocht om af te treden nadat onder hen ophef was ontstaan over haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in mei. Añez maakte vrijdag bekend dat ze zich toch kandidaat stelt, hoewel zij eerder had toegezegd dat niet te doen.

Añez besloot eerder niet mee te doen om zich te richten op het verenigen van de oppositie tegen de socialistische oud-president Evo Morales. Hij stapte in november op toen na verkiezingen rellen uitbraken, zijn regering de controle over het land verloor en hij onder internationale druk kwam te staan.

De bekendmaking van de kandidatuur vrijdag maakte kritiek los binnen de regering. Minister van communicatie, Roxana Lizarraga, zei dat Añez "haar doelen uit het oog is verloren" en stapte zondag op. Añez zegt zich te kandideren om een einde te maken aan de politieke verdeeldheid in het land, en ontkent dat het een vooropgezet plan is.

Plaatselijke media publiceerden zondag een opiniepeiling waarin de socialistische partij van Morales (die geen kandidaat is) aan kop gaat in de peilingen met 26 procent. Toen de peiling werd gedaan was de kandidatuur van Añez nog niet bekend.