Vakbond dreigt met acties bij facilitaire dienst KLM

Vakbond FNV voert de druk op bij KLM in de strijd voor baanbehoud bij de facilitaire diensten. Medewerkers van het bedrijf dat de facilitaire zaken voor de luchtvaartmaatschappij uitvoert, overhandigen de KLM-directie in Amstelveen hierover maandag een petitie. "Als KLM niet voor dinsdag om 17.00 uur aan de eisen voldoet, gaan we met onze leden kijken welke acties we gaan voeren", stelt vakbondsbestuurder Jan van den Brink. Daarbij wordt een staking niet uitgesloten.

De facilitaire zaken, bijvoorbeeld afvalverwerking, gebouwonderhoud, groenvoorziening en post- en koeriersdiensten, worden sinds 2007 uitgevoerd door Sodexo Altys en gaan voor een deel over naar een consortium van bedrijven. KLM heeft daarbij geen eisen gesteld over het overnemen van het huidige personeel, tot onvrede van FNV. Volgens Van den Brink is sprake van "grote onzekerheid" onder de werknemers. De veranderingen raken waarschijnlijk tientallen medewerkers.

Het steekt FNV dat het niet de eerste keer is dat personeel op Schiphol in de kou staat bij een aanbesteding. "Wij willen dat bij elke aanbesteding of contractwissel bij bedrijven op de luchthaven onderstreept staat dat al het personeel wordt overgenomen, tegen dezelfde voorwaarden. Dit gaat elke keer mis. In de beveiliging en de afhandeling hebben we het ook al vaker gezien."