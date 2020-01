Portugese hacker: ik zit achter lek over rijkste vrouw Afrika

Een bekende hacker uit Portugal claimt dat hij de bron is van de zogeheten Luanda Leaks, het uitlekken van honderdduizenden documenten over de rijkste vrouw van Afrika. Deze Isabel dos Santos, dochter van de oud-president van Angola, zou in totaal circa 2 miljard euro hebben vergaard dankzij verduistering, corruptie en vriendjespolitiek. In eigen land is ze aangeklaagd voor verduistering en witwassen.