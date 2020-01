Coronavirus drukt zwaar op olieprijs

De olieprijzen zijn maandag flink gezakt uit angst voor het coronavirus. De uitbraak van die ziekte in Azië drukt mogelijk de vraag naar de brandstof. Saudi-Arabië liet weten de situatie scherp in de gaten te houden, maar nog weinig verschil te zien in de vraag naar olie.

De prijs van een vat olie zakte maandagochtend vroeg ruim 3 procent nadat China nieuwe besmettingscijfers had bekendgemaakt. Rond 07.30 uur was een vat Amerikaanse olie nog altijd 2,3 procent minder waard op 52,97 dollar. Brentolie was 2,2 procent goedkoper en kostte 59,37 dollar per vat.

Analisten verwachten dat de virusuitbraak de Chinese economie nog wel enige tijd dwars zal zitten. Bedrijven daar zullen voorlopig langer gesloten blijven nu de Chinese overheid de vakantie rondom het Chinees Nieuwjaar heeft verlengd. Wel reageren de olieprijzen overdreven. Handelaren bereiden zich voor op het slechtste geval, denken de marktkenners.

De Saudische olieminister Abdulaziz bin Salman zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Hij vergelijkt de situatie met de uitbraak van het SARS-virus in 2003 toen eenzelfde vorm van "extreem pessimisme" vat kreeg op de markt. Ook toen was er volgens Bin Salman "geen aanzienlijke afname van de wereldwijde vraag naar olie".