Deskundigen geven minister raad over Chinees virus

Deskundigen adviseren minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag wat hij moet doen om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus uit China ook in Nederland om zich heen grijpt. De bezorgdheid over het virus is gegroeid.

Het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) van gezondheidsinstituut RIVM is vrijdag aan de slag gegaan. Ze kijken hoe besmettelijk en gevaarlijk de ziekteverwekker is en wat daartegen gedaan moet worden. De experts adviseren bijvoorbeeld of artsen al alarm moeten slaan als ze alleen de verdenking koesteren dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld.

Vrijdag leek het virus nog niet erg besmettelijk, maar inmiddels zijn de Chinese autoriteiten somberder gestemd. Er zijn meer dan tweeduizend mensen besmet en inmiddels zijn 56 patiënten bezweken. Het virus blijkt sneller om zich heen te grijpen dan eerder gedacht en is ook al besmettelijk als de patiënt nog niet merkt dat hij ziek is. Dat maakt het moeilijker verspreiding te voorkomen.

Het virus heeft inmiddels Frankrijk bereikt. De Franse regering haalt komende week Franse burgers terug uit de Chinese stad Wuhan, de haard van het virus. Nederland heeft daartoe nog niet besloten.

Bruins meldde vrijdag dat afgelopen dagen een paar keer is onderzocht of een Nederlander het virus had opgelopen. Het ging steeds om "zeer lage verdenkingen" en bleek telkens loos alarm.

Ook na bijvoorbeeld het uitbreken van de Mexicaanse griep in 2009 kwam een OMT bijeen. Omdat de deskundigen die aanschuiven op persoonlijke titel spreken en niet met bijvoorbeeld hun ziekenhuis of andere werkgever hoeven te overleggen, kunnen ze snel knopen doorhakken.