Exit polls: links wint verkiezing regio Emilia-Romagna

De Italiaanse sociaaldemocraten van de PD (Democratische Partij) lijken op koers te liggen om de rechtse populistische Lega van Matteo Salvini te verslaan in de verkiezingen in de regio Emilia-Romagna in het noorden van het land. Dat blijkt uit de exit polls na het sluiten van de stemlokalen zondagavond.