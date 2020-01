Boze supporters bestormen hoofdingang stadion PSV in Eindhoven

De fans balen ervan dat de club zondag in de slotfase twee punten verspeelde tegen FC Twente, dat in de 87e minuut de 1-1 maakte. Op videobeelden is te zien en horen hoe de voetbalsupporters zich een weg proberen te banen het Philips-stadion in. Later schreeuwen ze massaal: 'John de Jong, oprotten'. De Jong is de technisch manager van de club.

Eerder op de avond had een deel van de fanatieke aanhang van de Eindhovense club ook al van zich laten horen. Er werd tijdens de wedstrijd vuurwerk afgestoken en spandoeken getoond, met daarop ook de wens dat De Jong zijn biezen pakt. De supporters houden hem er grotendeels verantwoordelijk voor dat PSV dit seizoen zo slecht presteert.

Inmiddels is het weer rustig bij het stadion.