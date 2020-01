Trump heeft maandag al ontmoeting met Netanyahu en Gantz

De Amerikaanse president Donald Trump zal maandag ruggespraak houden met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens rivaal Benny Gantz. Trump zal dan waarschijnlijk enkele details van zijn vredesplan voor het Midden-Oosten delen. Dat meldt een Amerikaanse bron die nauw bij het plan is betrokken. Eerder was bekendgemaakt dat de ontmoetingen dinsdag zouden plaatsvinden.

Trump zal eerst Netanyahu ontmoeten en daarna Gantz. De besprekingen gaan dinsdag verder.

Trump stelde eerder dat zijn vredesplan voor de regio een "uitstekend" plan is, waar ook de Palestijnen zich volgens hem in zullen kunnen vinden. "Ze zullen er eerst misschien negatief op reageren, maar het is werkelijk erg positief voor hen", zei de president. Wat het plan inhoudt, is tot nu toe geheim gehouden.