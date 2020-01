Dolly Bellefleur en Anne Krul krijgen COC-prijs

Artiest Dolly Bellefleur en lhbti-activist Anne Krul hebben de Bob Angelo Penning van het COC gekregen. Voorzitter Astrid Oosenbrug reikte de penningen zondagavond uit tijdens COC’s True Colors in Paradiso in Amsterdam.

Dolly Bellefleur krijgt de penning voor haar jarenlange, onvoorwaardelijke inzet voor de Nederlandse lhbti-gemeenschap. "Van Roze Zaterdag tot manifestaties op het Amsterdamse Homomonument en van optredens voor scholieren tot de Pink Christmas Kerkdienst: Dolly laat nooit verstek gaan en is als artiest en presentatrice altijd weer bereid om belangeloos haar medewerking te verlenen. Ook in haar columns, gedichten, theatershows, strips en zelfgeschreven liedjes toont Dolly zich een ware activist", aldus het COC. Dolly Bellefleur is het alter ego van cabaretier en tekstdichter Ruud Douma.

Anne Krul ontving de prijs voor veertig jaar baanbrekende inzet voor lhtbi-mensen van kleur. Als activist, feminist, beeldend kunstenaar en schrijver komt ze volgens het COC op voor lhbti-personen met een biculturele, migratie- of vluchtelingenachtergrond. Ze voert actie tegen hetero-normativiteit, racisme en knellende gendernormen.

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma en André van Duin.