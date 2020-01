Tientallen doden door overstromingen Madagaskar

Zeker 31 mensen zijn om het leven gekomen door zware overstromingen in Madagaskar. Negen mensen worden nog vermist, aldus de burgerbescherming van het land zondag.

De eilandstaat voor de zuidoostkust van Afrika, die ook populair is bij toeristen, heeft sinds een week te maken met zware regenval. Volgens de autoriteiten zijn meer dan 100.000 inwoners getroffen door het hoge water. Belangrijke wegen zijn onbegaanbaar waardoor sommige gebieden onbereikbaar zijn. In de buurt van de plaats Tanambe brak een dam door waardoor de omliggende dorpen en velden overstroomden. Premier Christian Ntsay sprak over een "nationale ramp".