Handelsminister VS zinspeelt op vergelding voor Europese CO2-taks

Plannen van de Europese Unie voor een CO2-belasting tegen buitenlandse bedrijven kunnen tot vergeldingsmaatregelen van de Verenigde Staten leiden. Dat zegt de Amerikaanse minister voor Handel, Wilbur Ross, in een interview met Financial Times.

"Het hangt van de vorm van CO2-belasting af, maar als het in essentie een protectionistische maatregel is, zoals met digitaks, zullen we met tegenacties komen", verklaarde Ross tegenover de zakenkrant.

De Europese Commissie presenteerde eind vorig jaar haar 'Green Deal', een omvangrijk programma om klimaatveranderingen tegen te gaan. Daarbij werd ook bekend dat Brussel een vorm van importheffing overweegt op producten van vervuilende bedrijven buiten de EU.