Tientallen gewonden bij protesten tegen Iraanse invloed in Irak

In verschillende steden in Irak zijn zeker 31 gewonden gevallen bij nieuwe demonstraties tegen de invloed van Iran in de Iraakse politiek. Veiligheidstroepen vuurden kogels af in de lucht en bestookten de demonstranten met traangas. In de hoofdstad Bagdad vielen zeker veertien gewonden en in het zuidelijke Nasiriya werden zeventien gewonden geteld.