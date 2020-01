Coronavirus hangt boven drukke beursweek

Beleggers krijgen het de aankomende beursweek druk met bedrijfscijfers en rentebesluiten. Toch is de kans groot dat nieuws over de verspreiding van het nieuwe coronavirus de graadmeters van de belangrijkste aandelenbeurzen het meest in beweging zet. Vorige week reageerden de financiële markten sterk op nieuws over de in China ontdekte longaandoening.

Dit weekend waarschuwden de Chinese autoriteiten dat het virus zich sneller verspreidt. Vrijdag werden voor het eerst besmettingen met het virus in Europa vastgesteld, bij patiënten in Frankrijk die onlangs in China waren geweest. Ook Australië en Maleisië kennen hun eerste gevallen. Ondertussen neemt China steeds ingrijpendere maatregelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Naast Wuhan gaan steeds meer steden 'op slot', waardoor vervoer er moeilijk is.

Economen wijzen er op dat dergelijke acties consumentenuitgaven in China zullen drukken. Dat is juist een belangrijke pijler van de economische groei in het Aziatische land. Op de Europese beurzen kan dit makers van luxeproducten als LVMH, modemerk Burberry of horlogemaker Swatch raken. Chinezen zijn een belangrijke doelgroep voor hen, vooral rijke toeristen. Ook bedrijven uit de reisbranche, zoals luchtvaartmaatschappijen en boekingssites, zijn gevoelig voor het nieuws.

Techbedrijven

Op de Amsterdams beurs krijgen beleggers kwartaal- en jaarcijfers van enkele grote fondsen voor de kiezen. Philips presenteert dinsdag de resultaten. Een dag later volgt telecombedrijf KPN. Donderdag geven olie- en gasreus Shell en het voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever inzage in de boeken. Vrijdag is het de beurt aan verlichtingsbedrijf Signify.

De resultaten van belangrijke techbedrijven beheersen voor een groot deel de week op Wall Street. iPhone-maker Apple presenteert dinsdag zijn cijfers, gevolgd door softwaregigant Microsoft op woensdag. Dezelfde dag presenteert onder meer socialmediabedrijf Facebook zijn resultaten over het vierde kwartaal. Daarnaast komt de Federal Reserve deze week met een nieuw rentebesluit.

Op het monetaire vlak zijn de ogen ook gericht op de Bank of England. De Britse centrale bank maakt voor de laatste keer onder scheidend gouverneur Mark Carney een nieuw rentebesluit bekend. Anders dan bij eerdere besluiten, is er bij kenners amper consensus over de vraag of de Britse centrale bank de rente wil verlagen of ongemoeid laat. Enerzijds zou de economische verzwakking eind vorig jaar voor een verlaging pleiten, maar nieuwe macro-economische data in januari schetsten weer een positiever beeld van de Britse economie.