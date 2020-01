Excuus regering aan overlevenden Holocaust 'fantastisch'

"Fantastisch, werkelijk fantastisch gewoon." Zo omschrijft voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité de excuses door premier Mark Rutte voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. "We hebben er 75 jaar op moeten wachten. De premier heeft geschiedenis geschreven, hij is onze held", zo zegt Grishaver na afloop van de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat naziconcentratiekamp Auschwitz werd bevrijd, op 27 januari 1945.

Het Centraal Joods Overleg, belangenbehartiger van de Joodse gemeenschap in Nederland, zegt met instemming kennis te hebben genomen van de excuses die premier Rutte zondag heeft gemaakt. "De excuses zijn laat, veel nabestaanden zijn overleden, maar helpen, na 75 jaar, het geschonden vertrouwen te herstellen", laat de organisatie in een reactie op Twitter weten.

Dat de excuses 'laat' zijn, is voor Grishaver geen probleem. "Het is laat, ja, maar wees blij dat ze er nu zijn. Aan de afgelopen jaren kan je niets meer veranderen, maar die negatieve benadering, dat moeten we niet doen." Hij noemt het "een opluchting voor met name de kleine groep overlevenden. Voor hen is het een genoegdoening." Voor hem was het een complete verrassing. "Toen Rutte weer ging zitten, heb ik hem omhelsd en hem gezegd dat het werkelijk waar fantastisch was dat hij dat gezegd had."

De joodse stichting CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, spreekt van een "historische stap".