Politie houdt verdachten aan voor doodgeschoten Bouchikhi

Hij werd per ongeluk onder vuur genomen in het buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg en overleed aan zijn verwondingen.

De verdachten zijn een al eerder aangehouden 26 jarige man, Emylio G., en een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. G. werd in oktober 2018 ook al aangehouden in verband met de zaak. De politie vermoedt dat hij een van de schutters is geweest. Hij werd toen weer heengezonden, maar bleef wel verdachte. Verder onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij afgelopen maandag opnieuw is aangehouden.

In bewaring

Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld. Op het moment van zijn aanhouding zat G. al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. De politie kan in het belang van het onderzoek geen verdere informatie delen over zijn mogelijke betrokkenheid.

De vrouw uit Zwanenburg is ook maandag opgepakt. Zij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan het dodelijke schietincident. Zij is eerder deze week weer heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.