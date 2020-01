Australië viert 'normale' nationale feestdag

In de nasleep van de bosbranden viert Australië de nationale feestdag, Australia Day. In de meeste plaatsen wordt de dag zoals gebruikelijk uitbundig gevierd. Het dit jaar dramatische bosbrandseizoen lijkt de sfeer niet te bederven.

Australiërs willen tonen hoe sterk het land is ondanks de branden, aldus de omroep ABC. In Sydney zijn bijvoorbeeld inheemse of Aboriginal rookceremonies. Daarbij worden gewassen in brand gestoken waarvan de rook zuiverende werking zou hebben.

Sydney heeft zoals gebruikelijk ook een grote vlootschouw en net als in veel andere plaatsen optochten, muziekuitvoeringen en vuurwerk in de avond (11.00 uur onze tijd). Het vuurwerk is als gevolg van de bosbranden wel in een aantal plaatsen afgelast inclusief de hoofdstad Canberra en het grootste deel van de metropool Melbourne.

De dag is zoals elk jaar ook wat omstreden. Het was in 1788 de dag dat de Britten formeel Australië opeisten bij de aankomst van een Britse vloot in de Baai van Sydney. Aboriginals vinden dat een treurige dag.