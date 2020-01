Ruzie in Spanje om komst Venezolaanse interim-president Guaidó

Het bezoek van de zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaidó heeft een groot binnenlands politiek geschil in Spanje uitgelokt. De conservatieve oppositieleider Pablo Casado had scherpe kritiek op premier Pedro Sánchez omdat hij Guaidó niet wilde ontmoeten. De Venezolaan, die nu al een paar dagen door Europa toert om meer steun te zoeken in de machtsstrijd met de socialistische leider Nicolás Maduro, werd zaterdag alleen door de minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya in Madrid ontvangen.

"Sánchez moet beslissen of hij aan de kant van de democraten staat of die van de tiran Maduro in Venezuela", zei Casado zaterdag na een ontmoeting met Guaidó. Hij riep Sánchez ook op om de minister van Vervoer José Ábalos "onmiddellijk af te zetten" omdat die maandag op de luchthaven van Madrid een ontmoeting had met de vicepresident van Maduro, Delcy Rodríguez.

Sánchez, die zaterdag enkele van de Spaanse regio's bezocht die getroffen zijn door de storm Gloria, zei dat de crisis in Venezuela "zeer complex" is. "Helaas gebruikt de conservatieve oppositie in Spanje Venezuela om onze regering aan te vallen", klaagde hij.

Guaidó was deze week in Londen, in het Europees Parlement in Brussel, op het World Economic Forum in Davos en in Parijs. In Madrid kreeg hij van de conservatieve burgemeester José Luis Martínez-Almeida de gouden stadssleutel uitgereikt. Zaterdagavond nam hij ook deel aan een demonstratie van verbannen Venezolanen tegen Maduro.