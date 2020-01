Marathonconcert ter ere van 250 jaar Beethoven

Met een marathonconcert wordt zondag in Utrecht gememoreerd dat Ludwig van Beethoven (16 december 1770 - 26 maart 1827) 250 jaar geleden werd geboren. In TivoliVredenburg spelen vanaf 11.00 uur drie duo's al zijn vioolsonates achter elkaar.

Michael Foyle (viool) en Maksim Štšura (piano) nemen sonates 1, 2, 3 en 7 voor hun rekening. Liza Ferschtman (viool) en Enrico Pace (piano) spelen de sonates 4, 6, 9 en Frederike Saeijs (viool) en Thomas Beijer (piano) voeren de sonates 5, 8, 10 uit. Tegen half zes moet het evenement erop zitten. De werken worden in chronologische volgorde gespeeld, zodat de ontwikkeling goed te horen is.

"In zijn vioolsonates onderzoekt Beethoven de mogelijkheden voor het samenspelen van twee instrumenten die totaal verschillend klinken", aldus een woordvoerster van de organisatie. De piano was ook lang ondergeschikt aan de viool. "De viool en de piano zijn bij Beethoven voor het eerst gelijkwaardige partners."

Doof

Beethoven was volgens de zegsvrouw "de aangewezen persoon"voor deze nieuwe aanpak. "Hij was een virtuoos concertpianist, maar ook een zeer goed violist. Gedurende zijn leven maakte de viool een ontwikkeling door: de hals werd iets langer, de brug werd iets hoger, waardoor het instrument virtuozer klonk en ook luider werd. De technische mogelijkheden verruimden. En daarvan maakte Beethoven natuurlijk gebruik."

Beethoven schreef zijn eerste sonates in 1797-1798. In 1812 waren ze allemaal af. Inmiddels was hij stokdoof geworden. "Hij had zijn carrière als pianist vaarwel moeten zeggen en als gevolg van zijn toenemende doofheid een grote crisis doorgemaakt. Die ontwikkeling hoor je in de sonates, vooral als je ze achter elkaar beluistert."

Levensverhaal

In februari speelt het Van Baerle Trio alle pianotrio's in TivoliVredenburg. Er zijn dit jaar in de hele wereld tal van Beethoven-evenementen. In Amsterdam bijvoorbeeld begint tv-presentator, programmeur en muziekdeskundige Floris Kortie maandag met pianiste Vera Kooper aan een theaterspecial over Ludwig van Beethoven: Het jaar 250 na Beethoven. De voorstelling zal bestaan uit muziek van de componist, zijn levensverhaal en bijzonder archiefmateriaal.

Kortie, de sidekick van presentator Paul Witteman in het tv-muziekprogramma Podium Witteman, vertelt en speelt het levensverhaal van Beethoven, die kampte met een onmogelijke liefde, doofheid, onhandigheid en andere tegenslagen. Gijs de Lange, onder meer de regisseur van Alex Klaassens theaterhits Showponies, doet de regie.